С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178282 владимирцев.

Во Владимирской области 21 декабря выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Гусь-Хрустальном и Вязниковском, по 2 - в Александровском и Киржачском, по 1 - в Собинском, Камешковском, Меленковском, Суздальском, Муромском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178282 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49503 заболевших во Владимире, 21066 - в Ковровском районе и 19255 - в округе Муром.