Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег и температура около нуля...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег и температура около нуля градусовПо сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер юго-западный, 5-11 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3…-6, днём от -1 до +1 градуса.22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.Фото: pxfuel.com/