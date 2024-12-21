Автобус «Александров-Киржач» с пассажирами перевернулся в районе деревни Зеленцыно Александровского района. Это произошло рано утром в субботу, 21 декабря. В 8:37 на помощь вызвали спасателей.

Автобус «Александров-Киржач» с пассажирами перевернулся в районе деревни Зеленцыно Александровского района. Это произошло рано утром в субботу, 21 декабря. В 8:37 на помощь вызвали спасателей. На место выехали пожарная часть города Карабаново, спасатели Александровского района, скорая медпомощь. Происшествие взяла на контроль прокуратура. Проводится проверка. Уже установлено, чторейсовый автобус перевернулся в результате столкновения с выехавшим на