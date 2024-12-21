Всероссийскую акцию открыл президент Путин.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев снял три шарика с «Елки желаний» в Кремле.Он должен будет исполнить желания детей. Ребята попросили Деда Мороза подарить им аппарат для изготовления сладкой ваты и спортивный комплекс.«На этот Новый год мне предстоит совершить доброе волшебство для троих ребят», — написал Авдеев у себя в Telegram-канале.Всероссийскую акцию 5 декабря открыл президент Владимир Путин. Она проводится с 2018 года.Напомним, что Суздаль занял четвертое место .