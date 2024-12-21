Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во Владимире ремонт магистрального трубопровода закончили только к 23 часам 20 декабря. В квартиры сразу же начали подавать тепло.Об окончании работ рассказали в Telegram-канале регионального правительства.«В настоящее время началось заполнение системы и пуск теплоносителя в дома», — указано в посте.На возвращение тепла управляющей компании нужно около трех часов.Напомним, что коммунальная авария произошла в ночь с 19 на 20 декабря в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая. Без отопления и горячей воды остались жители Ленинского и Октябрьского районов. Днем на участке обнаружили . Прокуратура начала проверку по факту дефекта на сетях.