Проблему обсудили в ходе совместного совещания.

Во Владимире власти готовятся к проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники.Состоялось совместное совещание чиновников, сотрудников правоохранительных органов и коммунальщиков. Они обсудили, как не допустить ситуации с нагромождением бытовых отдохов на площадках. В начале 2024 года в городе сложилась критическая обстановка.Чиновники, региональный оператор по вывозу отходов, прокуратура и управляющие компании проработали вопросы взаимодействия в нерабочие дни. Кроме того, во Владимире провели торги по уборке частного сектора в новогодние каникулы и январе-феврале 2025 года.С 29 декабря по 9 января министерство природопользования и экологии региона организует работу горячей линии для жалоб жителей. Прокуратура организует проверки по содержанию площадок во время праздников.