Ремонтно-восстановительные работы на участке в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая закончены. Тепло поступило в дома, медицинские и социальные учреждения города, однако в некоторых

Ремонтно-восстановительные работы на участке в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая закончены. Тепло поступило в дома, медицинские и социальные учреждения города, однако в некоторых домах батареи по-прежнему холодные. Об этом рассказал Дмитрий Наумов в своих соцсетях. Мэр попросил жителей сообщать об отсутствии отопления. Дмитрий Наумов, мэр Владимира (цитата из соцсетей) Прошу жителей оперативно сообщать о возникающих