В местах лишения свободы Виталий Чикирев оказался на 25 лет за убийство директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.

В тюрьме для особо опасных преступников Владимирский централ раскрыли серийного убийцу Виталия Чикирева. В местах лишения свободы он оказался на 25 лет за убийство директора двух ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Она подвозила попутчиков, зарегистрировавшись на популярном сервисе. Среди них оказался Чикарев.Преступление произошло в 2018 году, а в 2024 осужденный признался еще в четырех убийствах. Подробности — в материалеЗарегистрировался под вымышленными именами23 декабря 2018 года 29-летняя Ирина Ахматова, директор ресторана быстрого питания поехала из Москвы в Тулу на новогодний утренник к дочери. С собой она решила взять попутчиков. Так девушка делала часто, чтобы не уснуть рано утром за рулем.Все места в ее Audi А4 пассажиры быстро разобрали, но девушка даже не подозревала, что регистрацию прошел один и тот же человек. В Серпуховском районе на трассе М-2 «Крым» единственный пассажир Виталий Чикирев попросил Ирину остановить машину, потребовал отдать ему 10 000 рублей, а после отказа — убил.Тело Ирины убийца спрятал в лесу, а машину, в которой произошло преступление, отмыл и решил продать. Вскоре авто без номеров нашли в одном из дворов Ярославля, а 31 декабря задержали и самого «попутчика».— Зачем вы это сделали? — задает вопрос Чикиреву сотрудник СУ СК РФ на допросе.— Пытался ее ограбить, — отвечает Чикирев.— Признаете свою вину? Расскаиваетесь в содеянном?— Да.Страшная правдаВ 2018 году — еще во время расследования — сотрудники правоохранительных органов установили, что в «послужном списке» Чикирева убийство Ирины — не первое нападание.В ноябре 2018 года через сайт бесплатных объявлений преступник договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры. Чикирёв якобы хотел снять жилье, он напал на собственницу, забрал ценные вещи и скрылся.Сейчас следствию стали известны страшные детали преступной жизни Чикирёва. Как пишет Telegram-канал Shot, убийца признался в четырех убийствах. Также в 2010 году он помог другу сжечь тело возлюбленной. Детали этих преступлений пока неизвестны: их нельзя разглашать в рамках следствия.Низкий уровень эмпатииВ рамках уголовного дела Виталий Чикирев несколько раз проходил психиатрическое обследование. Специалисты установили, что у него смешанное расстройство личности с низким уровнем эмпатии.Интересно, что о своих преступлениях Чикирев рассказал сам. За убийство Ирины Ахматовой ему дали 25 лет лишения свободы. Теперь же преступнику грозит пожизненное заключение.