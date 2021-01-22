В обладминистрации пояснили, что медпункты на колёсах будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдалённые или труднодоступные населённые пункты.

Владимирское фармацевтическое предприятие «Генериум» бесплатно предоставило региональной медицине 20 мобильных фармацевтических морозильников. Оборудование установят на мобильные фельдшерско-акушерские пункты, коих насчитывается 18.В обладминистрации пояснили, что медпункты на колёсах будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдалённые или труднодоступные районы.Вдобавок, компания «Беко» безвозмездно передала медучреждениям 20 морозильных камер, которые планируется использовать для хранения вакцины от коронавируса.Напомним, что во Владимирской области стартовала массовая вакцинация от ковида. Всего в больницах развёрнуто 43 прививочных пункта.Запись на прививку доступна на госуслугах, на портале электронной регистратуры МИАЦа и по номеру 122. Пожилых людей старше 60 лет соцзащита привезёт на иммунизацию от Covid-19.