В обладминистрации пояснили, что медпункты на колёсах будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдалённые или труднодоступные населённые пункты.
Владимирское фармацевтическое предприятие «Генериум» бесплатно предоставило региональной медицине 20 мобильных фармацевтических морозильников. Оборудование установят на мобильные фельдшерско-акушерские пункты, коих насчитывается 18.
В обладминистрации пояснили, что медпункты на колёсах будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдалённые или труднодоступные районы.
Вдобавок, компания «Беко» безвозмездно передала медучреждениям 20 морозильных камер, которые планируется использовать для хранения вакцины от коронавируса.
Напомним, что во Владимирской области стартовала массовая вакцинация от ковида. Всего в больницах развёрнуто 43 прививочных пункта.
Запись на прививку доступна на госуслугах, на портале электронной регистратуры МИАЦа и по номеру 122. Пожилых людей старше 60 лет соцзащита привезёт на иммунизацию от Covid-19.