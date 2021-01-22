В последние годы проблема йододефицита активно обсуждается не только в России, но и во всем мире.

В последние годы проблема йододефицита активно обсуждается не только в России, но и во всем мире.С тем, что проблему надо решать и добавлять недостающий йод в организм человека, не спорит никто. Другой вопрос, как лучше, и как правильно это сделать.По приказу?С одним из вариантов мы познакомились достаточно хорошо, благодаря мощной информационной кампании, которая его сопровождала. Речь идёт о всеобщем йодировании поваренной соли. Был даже подготовлен законопроект с таким решением, который, в частности, обязывал запретить в стране выпуск любой хлебобулочной продукции без использования йодированной соли. Законопроект этот не прошёл согласования в Министерстве экономического развития. Причём, не просто не прошёл, специалисты Минэко, давая оценку, раскритиковали его, что называется, «в пух и прах».Впрочем, сторонники и лоббисты варианта массового йодирования соли на этом, конечно же, не успокоятся. И мы уже видели на экранах телевизоров, как известный академик, во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным, пытался вручить ему экземпляр законопроекта, с комментарием – надо срочно принять. А Министерство здравоохранения пока рекомендует, но уже своим приказом, что соль в хлебобулочных изделиях должна быть йодированная.Почему-то на ум приходит печальный опыт Китая времён великого Мао, когда, в 1958 году там истребили порядка 2 миллиардов воробьёв как вредителей сельского хозяйства, уничтожающих зерновые. Знаете, что было потом? Расплодилась саранча. И нанесла урожаю такой урон, что мама не горюй.Принудить к "счастью"?В Российском союзе пекарей разделяют беспокойство по поводу проблемы йододефицита и готовы активно работать в этом направлении. Но Союз категорически против любого силового решения этой проблемы. В знаменитой антиутопии Михаила Замятина «МЫ», есть великолепная строчка: «Если они не поймут, что мы несём им математически-безошибочное счастье, - наш долг заставить их быть счастливыми». Только вот попытка осчастливить россиян путем законодательного принуждения к обязательному использованию йодированной соли в хлебобулочных изделиях несёт, помимо всего, нарушение права потребителя на свободный выбор товаров, закреплённое в Гражданском кодексе РФ. Применительно к потребителям, имеющим противопоказания к употреблению йода, будет нарушен закон «О защите прав потребителей». Переизбыток йода в организме, кстати, гораздо опаснее, чем его дефицит, это вам любой эндокринолог подтвердит.Конечно, когда решаются такие глобальные проблемы, кому интересны проблемы самих хлебопеков... Между тем, далеко не самая рентабельная отрасль, и так выживающая сегодня не без помощи государства, может понести значительные дополнительные расходы, в случае перехода на рельсы «обязательного использования йодированной соли».Есть идея, есть проектЕщё один аргумент «против» привёл доктор биологических наук, профессор Роберт Гиниятуллович Ильязов, посетивший с презентацией своего проекта борьбы с йододефицитом Владимирскую область и побывавший на Владимирском хлебокомбинате. И он удивительно прост- После термообработки, - утверждает профессор, - возможность усваивания йода в организме человека, через йодированную соль, используемую в хлебопечении, практически равна нулю.Так, о чём тогда весь сыр-бор?Что касается проекта самого Ильязова, то вот что говорит о нём он сам:- Речь идёт о липосомальной технологии, которую уже используют на нескольких хлебопекарных предприятиях в Крыму, Татарстане и Беларуси. Благодаря ей ламинария (морская капуста с повышенным содержанием йода), пропущенная через биологические реакторы, превращается в пыльцу. После этого её наносят на хлебобулочные изделия. Содержание йода в организме человека при использовании такой технологии повышается с 3 до 96%. При этом не портится вкус продукта.- В ближайшее время, - подвёл итоги презентации проекта профессора Ильязова Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы компаний «Delavant» Алексей Лялин, - мы определимся с «дорожной картой» по практическому применению проекта и запуску производства экспериментальной линейки продукции. Проведём лабораторные испытания по эффективности работы этой технологии.Кроме Владимирского хлебокомбината профессор Ильязов посетил фермерское хозяйство в деревне Потаповская Гусь-Хрустального района, где было достигнуто соглашение о применении липосомальной технологии при обогащении органическим йодом комбикормов для молочного скота и кур- несушек.Комментарий:Директор Департамента сельского хозяйства администрации Владимирской области Константин Демидов:- Сейчас речь идёт о практической реализации проекта в виде опытов. Но, в случае подтверждения эффективности результатов, конечно же, можно будет задуматься и о промышленных масштабах.Выноска:Содержание йода в организме человека при использовании липосомальной технологии повышается с 3 до 96%.Елена Митрофанова