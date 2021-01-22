Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения жильем детей-сирот.

Вязниковскоймежрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения жильем детей-сиротВыявленонарушение жилищных прав двухместныхжителей. Онив несовершеннолетнем возрастеосталисьбез родительского попечения. По достижении ими возраста 18 лету нихвозникло право на получение жильяБыливключены в список подлежащихобеспечению жилыми помещениями.Но до сих порнастоящего временижильем онине обеспечены, чем нарушаются их конституционные права на жилище, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Межрайонным прокурором вВязниковскийгородской суд были направлены иска, по которымадминистрациВязниковскогорайона обязали пострадавших жильем по договору найма. Исполнениенаходится на контроле межрайонной прокуратуры.