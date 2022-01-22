Рейтинг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского будет стремительно снижаться, считает украинский политический деятель, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

Рейтинг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского будет стремительно снижаться, считает украинский политический деятель, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.Ситуация на Украине не была стабильной долгое время. Несмотря на смену глав государств, политический и экономический курсы не меняются из года в год. Во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский обещал народу все, о чем тот только мечтает, но ничего так и не сделал.Кажется, что сейчас украинцы больше симпатизируют экс-президенту Украины Петру Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Как отмечал сам политик, его партия "Европейская солидарность" по рейтингам обходит партию Зеленского "Слуга народа".Со временем действующего президента Украины не будут поддерживать даже на Западе, уверен экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По мнению экс-парламентария, бывший комик, который сейчас является главой государства, повторит судьбу Виктора Ющенко (тот завершил свой президентский срок с крайне низким рейтингом). Политик считает Зеленского "очередным сильным разочарованием" для украинского народа.Царев уверен, что на снижение популярности украинского лидера также работают сторонники. Они же, по словам экс-депутата, портят рейтинг предпринимателю Ринату Ахметову.