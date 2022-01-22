На утро 21 января перебои с электроснабжением зафиксированы в 1 населённом пункте региона: в...

На утро 21 января перебои с электроснабжением зафиксированы в 1 населённом пункте региона: в посёлке Лукново Вязниковского района. Без остались 49 жителей. Над оперативным восстановлением энергоснабжения работала 1 аварийная бригада электриков.Также, Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, на утро 22 января состоянию на 09:00, в регионе расчищено 4,37 гектара просек.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://pixabay.com/ru/