Благоустройство Загородного парка во Владимире отложено на ближайшие два года. В планах властей...

Благоустройство Загородного парка во Владимире отложено на ближайшие два года.В планах властей столицы Владимирской области на ближайшие два года нет ни благоустройства Загородного парка, ни стадиона «Прометей», где в 2025 году должен пройти чемпионат ЦФО по пожарно-спасательному спорту."Администрация города Владимира в ближайшие два года не планирует благоустраивать ни Загородный парк, ни стадион «Прометей» на его территории", - сообщает правительство Владимирской области.Два года назад городские власти заказали концепцию благоустройства Загородного парка. Ее разработал московская фирма «ЦИТ градо» за 440 тысяч рублей. Концепция, представленная в декабре 2021 года, предполагает устройство в парке разветвленной сети пешеходных и велосипедных дорожек, строительство амфитеатра, тренажерных и детских площадок, кафе и парковок.О реконструкции стадион «Прометей», построенного в Загородном парке в 1980-х годах, владимирских чиновников просили ветераны пожарной службы. В 2025 году областной центр должен принять чемпионат Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту, и площадка в ее нынешнем виде не соответствует соревнования подобного уровня.Судя по ответу властей, ничего этого в ближайшие годы ожидать не стоит.Фото pxfuel.com