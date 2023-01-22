На рынке труда Владимирской области в 2022 году было открыто на 4 процента меньше вакансий, чем в...

На рынке труда Владимирской области в 2022 году было открыто на 4 процента меньше вакансий, чем в 2021-м2022 год для Владимирской области прошел под знаком кадрового голода, и это при том что трудовая миграция осталась на прежнем уровне. Как заявлял на своей пресс-конференции министр труда и занятости региона Андрей Григорьев, в течение прошлого года по квотам приехало около 10 тысяч человек. Только по вакансии «швея» прибыло две тысячи вьетнамцев, но даже это не решило проблему нехватки специалистов по этой профессии. А в обрабатывающих производствах дефицит кадров составлял 49 процентов!Экономическая нестабильностьЗа прошлый год в регионе было открыто на четыре процента меньше вакансий, чем в 2021 году, и на 17 процентов выросло количество резюме. Скромная динамика вакансий во многом связана с гиперактивностью работодателей, которая наблюдалась на протяжении всего 2021 года, когда количество предложений о работе было рекордным.- Заметное снижение активности работодателей началось после февральских событий: сказался и общий стресс, и санкционное давление, и невнятные экономические перспективы. Самым непростым месяцем стал май прошлого года: в регионе было открыто сразу на 22 процента меньше вакансий, чем год назад. Однако уже летом ситуация начала меняться в лучшую сторону: так, в июне было открыто на 11 процентов больше вакансий, чем в мае. В декабре было открыто на 2 процента меньше вакансий, чем в декабре 2021 года, — прокомментировала ведущий менеджер по маркетингу и связям с государственными органами hh.ru по Северо-Центральному региону Мария Токарева,Активность соискателей на протяжении прошлого года также была неравномерной. В частности, наблюдался всплеск интереса к поиску работы в летние месяцы, что нехарактерно для этого сезона. Одна из причин: уход некоторых иностранных компаний.Три резюме на одну вакансиюНа фоне экономической нестабильности многие жители региона открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешат менять работу. А вот конкуренция за персонал осталась серьезной. В течение 2022 года в среднем на одну вакансию в регионе приходилось 3 активных резюме, тогда как нормальная ситуация для рынка – это шесть резюме на одну актуальную вакансию. Показатель ниже говорит о дефиците людей, выше — об избытке.При этом во Владимирской области уже есть профессии, которые можно назвать вечными лидерами по востребованности. Среди них медики и педагоги. Например, не хватает тысячи врачей. Также в дефиците токари, фрезеровщики, швеи. Есть профессии, где нехватка появилась в связи с веяниями времени. Так, например, области очень нужны военные, представители IT-сферы, водители. Последние, к примеру, стали востребованы в результате строительства М-12, когда все водители устремились на федеральную стройку с других мест работы. И сразу стало не хватать их на том же общественном транспорте.Кроме того, по данным декабря прошлого года наиболее сложно обстоят дела в профессиональных сферах «Добыча сырья», «Банки инвестиции», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Автобизнес» и «Продажи».Фото pxfuel.com