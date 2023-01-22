Актриса не желала покидать сцену.
Актриса не желала покидать сцену.
Недавно российское киносообщество было потрясено трагическим известием. 14 января умерла легендарная актриса Инна Чурикова.
Народная артистки СССР не стало на 80-м году жизни в результате остановки сердца. Пресса писала, что у госпитализированной знаменитости диагностировали кисты в мозгу. При этом делать операцию врачи не решились.
Кончина Инны Михайловны стала ударом не только для ее семьи, но также для ее поклонников и коллег по цеху. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок также болезненно воспринял уход артистки.
В очередном выпуске программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ он поведал о последнем разговоре со знаменитостью. Выяснилось, что Чурикова просила не списывать ее со счетов. Такое невозможно было представить.
"Она сильно простудилась, у нее была двусторонняя пневмония, которая дала осложнения. Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать: "Вы меня не списывайте, пожалуйста?" — цитируют Крока светские обозреватели.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Инна Чурикова оставила свое финальное послание 1 января. Стало известно, что желала и о чем мечтала звезда киноленты "Ширли-мырли" незадолго до безвременного ухода.
"Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!", — написала Чурикова в соцсети, прикрепив снимок с мужем Глебом Панфиловым и единственным сыном Иваном.