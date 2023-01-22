Актриса не желала покидать сцену.

Актриса не желала покидать сцену.Недавно российское киносообщество было потрясено трагическим известием. 14 января умерла легендарная актриса Инна Чурикова.Народная артистки СССР не стало на 80-м году жизни в результате остановки сердца. Пресса писала, что у госпитализированной знаменитости диагностировали кисты в мозгу. При этом делать операцию врачи не решились.Кончина Инны Михайловны стала ударом не только для ее семьи, но также для ее поклонников и коллег по цеху. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок также болезненно воспринял уход артистки.В очередном выпуске программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ он поведал о последнем разговоре со знаменитостью. Выяснилось, что Чурикова просила не списывать ее со счетов. Такое невозможно было представить."Она сильно простудилась, у нее была двусторонняя пневмония, которая дала осложнения. Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать: "Вы меня не списывайте, пожалуйста?" — цитируют Крока светские обозреватели.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Инна Чурикова оставила свое финальное послание 1 января. Стало известно, что желала и о чем мечтала звезда киноленты "Ширли-мырли" незадолго до безвременного ухода."Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!", — написала Чурикова в соцсети, прикрепив снимок с мужем Глебом Панфиловым и единственным сыном Иваном.