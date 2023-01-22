Хирург откровенно о пластических операциях.

Хирург откровенно о пластических операциях.Существует немало предубеждений, которые касаются пластических операциях. Практикующий хирург Виталием Тимошенко перечислил несколько главных мифов. Один из них – это "подходящий возраст". По словам специалиста, не нужно, раздумывая об омолаживающей пластике, смотреть на цифры в паспорте. Мол, люди стареют в разное время, поэтому одному может быть противопоказана круговая подтяжка лица, а другому такая операция необходима.Также существует мнение, что после пластической операции изменяется лицо. Тимошенко отметил: если хирург действительно хороший специалист, он сделает из человека его же копию помоложе. А еще, корректируя возрастные изменения, не стоит переживать о перетянутой коже лица. Современная пластическая хирургия исключает такие ошибки. По словам врача, то, что было характерно для пластики десятилетней давности, не характерно сейчас.Кроме того, нужно выбросить из головы информацию о том, что пластическую операцию можно делать лишь один раз в жизни. Как отметил Тимошенко, некоторым пациентам действительно достаточно лишь одного хирургического вмешательства, однако другим необходима не одна манипуляция с лицом. Все индивидуально, напоминает "".А еще нет противопоказаний к проведению операций в летнее время. Так что не нужно беспокоиться об обильном потоотделении. Если пластическая операция была проведена летом, необходимо будет лишь некоторое время прятать рубцы на открытых участках от солнца.