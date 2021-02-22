Парламентарий посчитал, что само понятие состава правонарушения статьи 354 УК РФ должно быть расширено. Об этом заявил Александр Хинштейн. Председатель прокомментировал введение определенных поправок и сослался на изменение действующего уголовного состава.

Парламентарий посчитал, что само понятие состава правонарушения статьи 354 УК РФ должно быть расширено. Об этом заявил Александр Хинштейн. Председатель прокомментировал введение определенных поправок и сослался на изменение действующего уголовного состава.Комитет Госдумы по информационной политике вынес предположение о внесении корректировок ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма. Предполагается, что это повлияет на уровень жизни пожилых граждан.По мнению Александра Хинштейна, поправки помогут максимально "защитить память о героях нашей страны". Более того, государственный деятель добавил, что штраф по резонансному делу об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных последствий.Ранее с подобным заявлением выступала вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. К слову, она же и стала одним из авторов запланированных изменений в законодательстве."Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны", – подытожил политический деятель.Ирина Яровая потребовала установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана ВОВ и за оскорбление памяти защитников Отечества. Уточняется, что поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля.