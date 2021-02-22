На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.41 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 644 случая заболевания (5900 сл. в г. Владимире, 3333 сл. в Гусь-Хрустальном, 2916 сл. о. Муром, 1927 сл. в Ковровском, 1649 сл. в Александровском, 1590 сл. в Петушинском, 1224 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1051 сл. в Кольчугинском, 966 сл. в Суздальском, 879 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 701 сл. в Киржачском, 700 сл. в Меленковском, 606 сл. в Камешковском, 584 сл. в Селивановском, 398 сл. в Судогодском, 346 сл. в г. Радужном).