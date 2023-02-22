В длинные выходные жителей и гостей Владимирской области ждут культурные и спортивные...

В длинные выходные жителей и гостей Владимирской области ждут культурные и спортивные события.Какие культурные и спортивные "подарки" ждут владимирцев в предстоящие длинные выходные?Уже сегодня на "Новой сцене" во Владимире - спектакль "Тёркин". Постановка по мотивам одноимённой книги Твардовского о любви к родине, человечности, героизме. Театр-студия на Горького, малая сцена, начало в 19 часов.Праздничную патриотичную премьеру готовит и областной драмтеатр. 23 февраля в 6 часов вечера зрителей ждет "мужской разговор" с актером Юрием Круценко. Моноспектакль "Возле синих звезд" пройдет на сцене ОДРИ.Сегодня завершается онлайн-регистрация на зимний Чемпионат и Первенство Владимирской области по велоспорту - маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри ко Дню защитника Отечества. Нужно успеть до 17-ти часов, тогда соревнования для участника будут бесплатными. Начало - 23 февраля в 10 часов на аллее Пионеров во Владимире.24-го февраля, в пятницу, пройдёт финал молодёжного конкурса "Солист оркестра". Членами жюри станут музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра и зрители.Завершится праздничная неделя в выходные в Суздале - масштабные масленичные гуляния начнутся 25 февраля в полдень. Гостей музея деревянного зодчества снова ждут на гусиные потехи.В выходные во Владимире пройдет самый ожидаемый лыжный старт сезона - Марафон памяти Алексея Прокуророва.Онлайн-заявки подали уже несколько сотен участников из тридцати регионов страны. От обычных любителей до элиты российского лыжного спорта. Соревнования будут проходить два дня. 25 февраля на дистанции один, пять, десять и двадцать километров выйдут дети и подростки, а в воскресенье на старт выйдут уже взрослые спортсмены с серьезными "марафонскими" амбициями длиной 30 и 50 километров. А еще в этот день пройдет "Марш малышей". Свой километр побегут лыжники от пяти до восьми лет.Сейчас организаторы продолжают развешивать информационные и мотивационные таблички вдоль лыжни Прокуророва в парке “Дружба”. И готовить трассу к большому марафону.