Какая погода ожидает жителей Владимирской области в начале марта. Март в первой декаде не...

Какая погода ожидает жителей Владимирской области в начале марта.Март в первой декаде не предвещает серьезных осадков, прогнозируют синоптики.Типичная температура днем будет -2…+3 градуса, а ночью – до -7…-12 градусов.Немного холоднее - около нуля градусов - будет 5 марта.А с 10 марта ночью температура понизится до -6…-11 градусов. Днем максимум будет 0…+5 градусов.И во второй декаде марта - небольшие осадки, 0…+3 градуса.Фото https://www.pxfuel.com/en