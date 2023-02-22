Врачи взялись за спасение.

Врачи взялись за спасение.На странице Дмитрия Тарасова появились кадры, которые наверняка шокировали многих поклонников. Посмотрев опубликованное им видео, пользователи нашли его лысым в окружении докторов. Что же случилось с экс-супругом Ольги Бузовой?К счастью, его здоровью ничего не угрожает. Футболист решил не скрывать от поклонников, что пошел на процедуру по пересадке волос. Собственно, поэтому он и оказался на операционном столе в одной из петербургских клиник.Откровенные кадры с его лысой головой и манипуляциями со стороны докторов натолкнули поклонников на вопрос: больно ли это? Дмитрий Тарасов все успокоил: на кушетке он лежал без чувств, так как ему вкололи анестезию. Вместе с тем поклонники стали недоумевать, зачем вообще экс-супругу Ольги Бузовой понадобилась эта операция – вроде волос много.Но кто-то из народа подметил, что на самом деле футболист укладывает прическу настолько удачно, что его залысин не видно. Так что, исходя из слов диванных экспертов, Дмитрий Трасов умело скрывал серьезные проблемы с алопецией."Вы что не видите, что там всего три пера?" – пишут в комментариях россияне.Вместе с возмущениями пользователей по поводу такого неприятного контента появились комментарии с насмешками над футболистом. Пользователи с иронией стали писать, что спортсмену не волосы вставляли, а кое-что другое, чего ему, по их мнению, не хватает."Мозг? Наконец-то кто-то станет умнее? Лоботомию делали?" – принялись издеваться злые языки над бывшим мужем Ольги Бузовой.