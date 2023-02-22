Как пояснили в мэрии, это временная мера безопасности. В День защитника Отечества на площади проводятся памятные мероприятия, возложение цветов к Вечному огню. В этом году территорию решили

Как пояснили в мэрии, это временная мера безопасности. В День защитника Отечества на площади проводятся памятные мероприятия, возложение цветов к Вечному огню. В этом году территорию решили огородить также, как это в своё время сделали на Соборной площади. в 2019-м году там сначала установили бетонные блоки, однако потом заменили их на декоративные столбики, которые меньше