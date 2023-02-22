Народные приметы на 22 февраля 2023: чего нельзя делать, чтобы не потерять достаток. Православные...

Народные приметы на 22 февраля 2023: чего нельзя делать, чтобы не потерять достаток.Православные в этот день вспоминают святых мученика Никифора и Панкратия Печерского. Среда - третий день масленичной недели, который называется Лакомка. Им кончается Узкая Масленица. В этот день принято много готовить и хорошо кушать.В народе говорили: «Не всякий Панкрат хлебом богат». К этому времени запасы начинали кончаться, приходилось покупать провизию. Цены на продукты поднимались.В народе 22 февраля называли Лаптевым днем, крестьяне в это время начинали плести лапти. Первую пару при этом они оставляли себе. Если продать ее, достатка в семье не будет, говорили наши предки.По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.В эту среду важно держать обувь в чистоте и сухости. Если на Панкратия-лапотника надеть грязные, рваные или промокшие сапоги, можно сильно заболеть, предупреждали прапрапрабабушки.22 февраля советуют приняться за починку сломанных вещей, отремонтировать то, что давно ждет Вашего внимания. Отнести в ремонт обувь, забить тот самый гвоздь, поправить дверцу шкафчика... Иначе в доме деньги водиться не будут.По старинным приметам, не принято в этот день выкидывать мусор.Если в этот день обронить что-то, можно столкнуться с нуждой.Также не поднимайте и с земли найденное, особенно деньги — это принесет беду. Лучше постараться найти хозяина.Не советуют в этот день конфликтовать, ссориться и ругаться.Если на Панкратия похвалить ребенка за прилежную учебу или поведение, можно добиться обратного эффекта. Не стоит и женщинам делать комплименты — может лишиться красоты.Народные приметы:если вся неделя после праздника окажется холодной, то в марте будет тепло и солнечно;снег налип на ветки деревьев – скоро потеплеет;багряный закат предрекает снегопад;ночное небо без звезд – к скорому окончанию зимы;закаленные в этот день семена дают качественный и крепкие всходы;оттепель – зима закончится не скоро;лес шумит к скорому потеплению;холодный день – морозы отступят.Фото: www.pxfuel.com/