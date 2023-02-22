Мнение врача.

Мнение врача.Многие люди уверены, что красота требует жертв, только зачастую они слишком буквально воспринимают эту фразу и, в буквальном смысле, жертвуют своим здоровьем ради привлекательной фигуры. Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила о высокой опасности корректирующего белья.Она подчеркнула, что для сохранения стройной фигуры совсем необязательно злоупотреблять обтягивающим бельем. По словам эксперта, для нужного эффекта достаточно просто посещать тренажерный зал и перестать употреблять кондитерские изделия.Конечно, обтягивающее белье помогает выглядеть в глазах окружающих лучше, однако организму от него становится только хуже. Основная проблема связано со сдавливанием органов, уточняет издание "". Как объяснила специалист, из-за этого могут пострадать системы дыхания кровообращения и лимфообращения.Если же корректирующее белье сдавит органы в эпигастральной области, то у человека выработается рефлекс по направлению желудочного сока в пищевод. По словам врача, это может привести к изжоге, а осложнить процесс глотания.Кроме того, медик отметила, что при длительном ношении корректирующего белья мышцы живота начинают привыкать к постоянной поддержке и сами по себе становятся дряблыми. При этом мышцы спины и позвоночник испытывают постоянное давление, что усиливает боли в спине.