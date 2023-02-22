При строительстве Рпенского проезда во Владимире похищено более 3 миллионов рублей. Свыше трех...

При строительстве Рпенского проезда во Владимире похищено более 3 миллионов рублей.Свыше трех миллионов рублей бюджетных средств похищено при строительстве Рпенского проезда во Владимире. Об этом заявили в прокуратуре региона.Факты внесения недостоверных сведений о виде и стоимости уложенных дорожных настилов выявлены в ходе проверки. Продолжается уголовное расследование.В прокуратуре подчеркивают: этот пример показателен. Рпенский проезд строится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", на него выделено более 3 миллиардов рублей. И при этом объект уже не впервые привлекает внимание правоохранительных органов. В прокуратуре области отмечают: всего в 22-м году в результате надзорного сопровождения за реализацией нацпрограмм вскрыто более тысячи нарушений, возбуждено 7 уголовных дел.