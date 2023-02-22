Всего по региону отремонтируют 120 километров дорог

Правительство Владимирской области сообщило, что в 2023 году в регионе приведут в порядок 120 километров дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом числе Рпенский проезд. Уже известно, что по магистрали запустят маршруты городского транспорта.«Более двух километров новой автодороги сделают доступными для жителей Фрунзенского района социальные объекты города, в том числе плавательного бассейна, центрального парка, продовольственного рынка», - напомнили в органе власти.Помимо ремонта дорог регионального, межмуниципального и местного значения - власти займутся обновлением шести мостовых переходов и одного путепровода через железную дорогу. Например, бригаду рабочих дождется мостовой переход через Мжару в Суздале. Восстановление 40-метрового сооружения планируют завершить к четвертому кварталу текущего года.Также весь год дорожники будут трудиться на региональных трассах Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, Касимов – Муром – Нижний Новгород, Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, Владимир – Муром – Арзамас. В общей сложности это более 20 километров полотна.