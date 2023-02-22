В прокат картина выйдет 2 марта.

Премьера фильма режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг" - первого художественного полнометражного фильма о международном военном трибунале в Нюрнберге - состоялась в кинотеатре "Москва".В основе сценария лежит роман "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу судебный процесс над руководителями нацистской Германии. На "суд народов" съезжаются люди со всего мира, среди них в составе советской делегации владеющий несколькими иностранными языками капитан Игорь Волгин."Сам материал давал очень серьезный подход, ведь когда ты обращаешься к такой теме, важно не соврать, - рассказал журналистам режиссер картины. - Меня спрашивают, какой процент придуманных реплик в сценах в зале суда? Все, что вы слышите с экрана, было произнесено либо на процессе, либо в кулуарах процесса. Здесь невозможно было отойти от правды жизни. А дальше вступал в свое право кинематографический образ".Лебедев назвал сценарий картины симбиозом реальных фактов и человеческой истории. "Инсценировать процесс на экране довольно глупо. Его снимали и очень подробно: есть кинофильмы, есть хроника, есть фотоматериалы. Здесь очень важно все-таки посмотреть на процесс с точки зрения конкретного человека, нашего героя. <...> Я хотел, чтобы зритель вынес из зала свет и надежду, потому что, несмотря на все тяжелое, что происходит в нашей жизни, мы живем благодаря тому, что верим во что-то хорошее, движемся к этому хорошему. И на самом деле сам Нюрнбергский процесс - это официальный показатель того, как человечество, справляясь с кошмарами прошлого, искало и продолжает искать дорогу к свету", - сказал режиссер.Главного героя в "Нюрнберге" сыграл Сергей Кемпо, известный зрителям, в частности, по ролям в других картинах Лебедева - "Экипаж" и "Легенда №17". Также в фильме снялись Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни, а также артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Главного обвинителя от СССР Романа Руденко в фильме сыграл Сергей Безруков.В беседе с журналистами Кемпо отметил, что до работы над картиной его знания о Нюрнбергском процессе ограничивались школьной программой. "Но сами детали, когда мы стали все это изучать, естественно были для меня открытием. Новые ощущения, новые открытия - мне это помогло. Я на это смотрел как в первый раз", - сказал он. Артист добавил, что ощущал весь груз ответственности, поскольку тема важна для россиян "на генетическом уровне".14 февраля на музыкальных платформах вышел клип к балладе Андрея Резникова "Если ты уйдешь" в исполнении Филиппа Киркорова. Композиция не звучит в "Нюрнберге", однако является официальной песней к фильму. Киркоров в беседе с журналистами назвал свое участие в проекте ответственной и почетной миссией. "Это очень красивая лирическая композиция о любви, потому что фильм не только об исторических событиях. <…> Буквально несколько дней назад, в День святого Валентина, мы презентовали ее на всех музыкальных платформах. И я счастлив, что песня сразу стала хитом и возглавила все чарты. Я уверен, что также будет и с фильмом, который соберет полные залы. В этом даже нет сомнений, потому что сегодня это очень нужное кино и очень важное кино", - сказал певец.Премьерный показ также посетил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он сообщил, что со следующего учебного года тематика итогов и значения Нюрнбергского процесса будет подробно изучаться в рамках школьного курса истории и в рамках курса истории России для студентов неисторических направлений подготовки. Глава СВР также отметил, что такие картины как "Нюрнберг" сегодня особенно актуальны.Фильм "Нюрнберг" снят при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Фонда Александра Печерского. В широкий прокат картина выйдет 2 марта.