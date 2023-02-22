В одном из районов Владимирской области планируют наладить производство детской мебели. В...

В одном из районов Владимирской области планируют наладить производство детской мебели.В Головинском сельском поселении (Судогодский район) будут делать детские кроватки, шкафы, компьютерные и письменные столы, навесные полки, стеллажи и многое другое.Проект стал возможным благодаря поддержке Агентства экономического развития Владимирской области. Объём инвестиций – свыше 100 млн рублей, как сообщает правительство региона.Отметим, что у фирмы «Легко Мебель», которая и запускает производство в нашей области, уже есть свои точки в Хабаровске. То есть в планах у компании — расширение рынка.Правительство Владимирской области поясняет, что выгодное географическое положение нашего региона и близость трассы М-7 «Волга» стали решающими при выборе инвестиционной площадки.Фото: pxfuel.com