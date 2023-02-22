Жизнь Романа Костомарова может продолжиться.

Жизнь Романа Костомарова может продолжиться.Лечение46-летнего Романа Костомарова протекает очень тяжело. Мужчина переживаетпроблемы с дыханием, ампутацию, инсульты и повторное возвращение болезни. Семьяи близкие спортсмена верят, что он сможет выкарабкаться и вернуться к обычнойжизни.Конечно, послевыписки из больницы лишившийся некоторых конечностей Роман Костомаров долженбудет получить поддержку государства на протезы. Об этом говорит ведущийроссийский протезист Андрей Наконечный. Со слов эксперта, Роман получил надеждудаже встать на лед.Уровеньпротезирования сейчас особенно высок. Восстановление функций ног проходит на70-80%. Это означает, что Костомаров сможет встать на коньки. Это связано сминимальными движениями стопы в зафиксированном ботинке."Есличеловек до ампутации стоял на коньках, то и в протезах встать сможет — это 100%",— делится врач.Конечно,Наконечный уточняет, что о спортивных достижениях речи не идет. В мире нетфигуристов-паралимпийцев, даже хоккеистов. Однако Роман Костомаров сможет идальше кататься в ледовых шоу без выполнения сложных элементов. Все будет зависетьот желания фигуриста и общего состояния его здоровья.