В Суздале начали отмечать Масленичную неделю. В России началась Масленичная неделя. Её первый день...

В Суздале начали отмечать Масленичную неделю.В России началась Масленичная неделя. Её первый день - ВСТРЕЧА. Как уже начали отмечать Масленицу в Суздале - городе с тысячелетней историей? Слово Марии Платанюк.Золотом куполов и звоном - колоколов и бубенцов - встречает древний Суздаль. Уникальный город-музей. 10 квадратных километров истории. Город-магнит.Олег Потапов, ямщик:- Он застыл в 18-ом веке. И мы вот на лошадках катаем. Нигде в России нет такого, чтобы по всему городу проехать.Тысячелетний Суздаль прекрасен в любое время года. Владимир Чибисов любит приезжать именно на Масленицу. Уверен, снег лишь оттеняет прелесть древнего города.Владимир Чибисов, турист из Гаврилов Посада:- Часто они тоже белоснежные. Они выглядят великолепно именно на фоне русской зимы.Вера Юрина - суздальский блогер. Суздаль в праздники - любимый профиль блога. Чучело Масленицы работы Веры Юриной первым украсило Масленичную аллею. Под занавес зимы она появляется на Кремлёвской.Вера Юрина, жительница г. Суздаля, блогер:- Три дня я делала всю эту работу. Это тоже вот на обруче. Самый любимый праздник мой Масленица.Историк Алла Зайкова руководит суздальским филиалом музея-заповедника. Рассказывает: зиму и в губернии, и в Суздальском уезде провожали весело, шумно, ярко и вкусно.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это значительный всплеск эмоций, кухни. Ещё бы, русская кухня! Неслучайно даже такая была поговорка: "Масленица - объедаха. Денег прибираха”.Суздаль - звучит вкусно! На Масленицу Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России, один из создателей "Гастрономической карты", страны встаёт к плите. Только натуральные фермерские продукты. И - побольше вдохновения.- Если вращать не по часовой стрелке, блины не получатся.Суздальские блины - румяные, "в дырочку". Начинка - от сёмги до мягкого сыра. Подают к ним и владимирскую вишню, и огуречное варенье. Такое варят только в древнем Суздале.Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России, ресторатор:- Более сотни различных комбинаций, видов, разновидностей. Мы у себя держим более 10. На любой вкус и цвет. Порадовать как человека с опытом, который чего-то не пробовал. Есть и традиционные блины.Оценить памятники архитектуры, посетить музеи, погулять по льду Каменки - морозно ещё будет, а ещё прокатиться с гор на санках или ватрушках. "Масленичная програма" широка.К встрече гостей готов и Музей деревянного зодчества. Здесь туристы смогут оценить масленичные обряды двухвековой давности. А ещё после долгого перерыва - и гусям Масленица! В Суздаль возвращаются гусиные потехи за любовь. Уже в субботу.Мария Платанюк, корреспондент:- Древний Суздаль - город с тысячелетней историей, который прочно удерживает позиции лидера внутреннего туризма. Самым популярным маршрутом Суздаль станет и на Масленицу. Сюда едут за чувством истории, чувством Родины, и конечно же, Суздаль - это тот самый русский город, который пробуждает генетический код.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"