Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин предложил регионам возможность воспользоваться в 2023 году деньгами нацпроектов, которые заложены в федеральном бюджете на 2024 год.
Правительство Владимирской области возьмёт казначейский кредит на достройку Рпенского проезда. Заём будет беспроцентным.
Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин предложил регионам возможность воспользоваться в 2023 году деньгами нацпроектов, которые заложены в федеральном бюджете на 2024 год.
«Мы обязательно воспользуемся этой программой, чтобы возвести объект до конца года», — подчеркнул губернатор.
Напомним, что к концу 2022 года готовность объекта составляла 54%. Новую магистраль планируется сдать осенью.