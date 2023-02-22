Во Владимире будут судить предпринимателя за предоставление некачественного питания в родильный...

Во Владимире будут судить предпринимателя за предоставление некачественного питания в родильный дом.За некачественное питание для рожениц предприниматель из Коми ответит перед законом. Уголовное дело в отношении руководителя организации, которая готовила блюда для владимирского родильного дома №2, будет рассматривать Ленинский районный суд.Напомним, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Ее сотрудники прокуратуры города Владимира провели 16 марта прошлого года. Производство размещалось в арендованном подвале дома 18 по улице Гагарина. Как выяснилось, питание сотрудники ООО "Дан" готовили в антисанитарных условиях. Причем, как отмечают в прокуратуре областного центра, блюда из подвального цеха поставляли и в другие медорганизации. Руководством родильного дома №2 были приняты экстренные меры по расторжению контракта. Отметим, что качество услуг данной организации уже вызывало сомнения и у руководства роддома, и у пациенток. А итоги проверки их подтвердили. Руководителю пищевого предприятия грозит уголовная ответственность. Сейчас питание рожениц во втором роддоме - под строгим контролем. Об этом "Вестям" сообщил главный врач учреждения Сергей Телегин. Все блюда проходят детальную проверку. И женщины получают качественное и безопасное питание. Блюда в роддом поставляет проверенный и добросовестный поставщик.