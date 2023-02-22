Во Владимире завершение строительства проблемных домов компаниями Игоря Другова будет отслеживать...

Во Владимире завершение строительства проблемных домов компаниями Игоря Другова будет отслеживать специальная комиссия с участием дольщиков.Заместитель Губернатора Сергей Волков провёл рабочую встречу с участниками долевого строительства объектов, которые возводятся компаниями «ИнтерСтройВладимир», «ИнтерСтрой Плюс» и «Сити Строй» во главе с Игорем Друговым.Застройщик заявил участникам совещания, что прорабатывает несколько путей решения финансового вопроса, в том числе с доплатой дольщиками от 8 тысяч до 11 тысяч рублей за каждый квадратный метр, в зависимости от объекта. Кроме того, им ведётся работа с финансово- кредитными организациями по аккредитации его объектов для продажи квартир в строящихся им домах в ипотеку с пониженными ставками.По итогам встречи Сергей Волков поставил задачу застройщику до конца февраля представить в региональное Министерство архитектуры и строительства «дорожные карты» по каждому объекту с этапами работ и актуальными сроками, предусмотрев варианты финансирования как с привлечением дополнительных средств дольщиков, так и без их участия.Кроме того, он поручил Министерству архитектуры и строительства совместно с подведомственными структурами просчитать стоимость завершения работ по каждому объекту. В настоящее время застройщик приостановил возведение всех объектов. С момента возобновления работ их ход будет контролироваться на постоянной основе с выездом на стройплощадки. Строительство Игорь Другов обещал возобновить, как только появится финансирование, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Мониторинг ведения строительных работ будет осуществляться комиссией, в которую войдут дольщики, представители УНО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Владимирской области», правоохранительных и надзорных органов. Результаты проведения мониторинговых мероприятий предполагается представлять на заседаниях рабочих групп.Напомним, что Арбитражный суд Владимирской области отказал ППК «Фонд развития территорий» в признании ООО «ИнтерСтройВладимир» и ООО «СитиСтрой» банкротами. В связи с этим невозможно использовать механизмы, которые планировалось применить в случае банкротства застройщика. Единственным вариантом сейчас остаётся достройка объектов силами компаний Игоря Другова."Вести Владимир" давно следят за скандалом с признанием банкротом ООО «ИнтерСтройВладимир» – одной из проблемных компаний застройщика Игоря Другова. Там речь идет о ситуации с жилым комплексом «Дуброва Парк-2».Второе дело Другова касается многоквартирного дома на улице Никитской областного центра. Первоначально этот дом планировался к сдаче в 3 квартале 2020 года. На данный момент достроить объект Другов должен до 1 сентября 2023 года.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области.