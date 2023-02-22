Во Владимире жителям многоквартирного дома пришли фальшивые квитанции за коммуналку. Коммунальная...

Во Владимире жителям многоквартирного дома пришли фальшивые квитанции за коммуналку.Коммунальная "липа". Во Владимире жители многоквартирного дома едва не стали жертвами мошенников. В почтовых ящиках люди обнаружили поддельные квитанции. Репортаж Никиты Тарбеева.Вот такие объявления расклеены сейчас в подъездах дома номер 16 по улице Юбилейной. Эта отдельно взятая девятиэтажка подверглась атаке коммунальных мошенников. Перед выходными жители обнаружили в своих почтовых ящиках - а в доме семьдесят квартир - подозрительные квитанции. Один из жильцов тут же выложил фото в соцсети.Елена Новикова, жительница дома №15Б:- Было сразу понятно, что неправильная квитанция. Просто посмотрели и порвали. Соседка пришла к нам и сказала, что какая-то квитанция непонятная. Мы и сказали, что лучше её выбросить.Одна такая платежка так и осталась лежать в ящике. Изымаем как улику. В шапке указано, что это единый платёжный документ за техобслуживание водоснабжения и отопления от Владимирских Коммунальных систем. Правда "Коммунальные" с одной М, а "Единый" без И краткой. И у всех одинаковая сумма - 946 рублей.- Фамилии нигде не указаны, никакой тариф за единицу измерения не указан, странная, в общем, такая.- Но если менее внимательный человек, то он это просто не заметит?- Нет, не заметит. Заплатит деньги...Также в платёжке QR-код со ссылкой на банковский счёт. И адрес.- Улица Девическая, д.15А, офис 5. Попробуем доехать до них.По указанному адресу - старый двухэтажный дом в центре города. Здесь мы нашли мотоклуб, мастерскую и офис компании по организации электронных торгов. Как и ожидалось, никаких следов "КоМунальных систем".- Добрый день, а подскажите, у вас офис или квартира 5 в этом доме есть?- А кого нужно?- Владимирские коммунальные системы.- Здесь?- Угу...- Нету... У вас адрес-то какой?По телефону удалось поговорить с собственником здания. Тот заявил, что в начале февраля заключил с неким человеком предварительный договор аренды офиса. До дела не дошло, но начались приключения...- Пришел дедушка с квитанцией - за какое-то водоотведение, за какую-то фигню, короче... Мы посмотрели эту квитанцию, пытались дозвониться до людей, которые пытались снять офис. До них было дозвониться невозможно, дальше звонили... в прокуратуру и полицию, пускай разбираются.В полицию обратилась и служба безопасности компании "ЭнергосбыТ Плюс", частью которой недавно стали настоящие "Владимирские коммунальные системы", те, что с двумя М.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:- Сразу же мы отреагировали в социальных сетях, сказали, что это "лжеквитанции". При этом нашим клиентам необходимо быть очень бдительными, в отношении того, какие они квитанции получают, и самый лучший способ не попасться на уловки мошенников - это регистрироваться в личном кабинете и оплачивать услуги через соответствующий сервис.Сколько человек пострадали от лжекоммунальщиков - неизвестно. Пока ни одного заявления от владимирцев в полиции нет. Но если кто-то попался на удочку и перевёл деньги на указанный счёт, вернуть их будет практически невозможно. Так что в следующий раз перед оплатой лучше проверить свои платёжки дважды.Никита Тарбеев, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”