Во Владимирских кинотеатрах продолжается прокат военной драмы Праведник. Картина Сергея Урсуляка...

Во Владимирских кинотеатрах продолжается прокат военной драмы "Праведник". Картина Сергея Урсуляка о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который вывел из фашистского гетто более 200 евреев, может стать одной из самых кассовых в российском прокате. Слово Александру Сыпченко.- Расположимся правильно и побьем врага. - А Вы шахматист? - Нет, я экономист.Историю этого подвига зрители на больших экранах видят впервые. Советский офицер Николай Киселев осенью 1942-го года практически в одиночку вывел из фашистского гетто более 200 еврейских женщин, стариков и детей. Праведник народов мира, так и по сей день называют Николая Киселева благодарные потомки спасенных им людей.Владимир, зритель:- О подвиге нашего народа советского, уже давно таких фильмов не было, с 90-х годов, прям прослезился, очень хороший фильм, побольше бы таких фильмов.Фильм снимали сразу в нескольких странах. Осенью 2021-го команда "Праведника" работала в Белоруссии, в тех самых местах, где разворачивались ключевые и самые страшные события войны. В фильме есть место не только подвигу, но и любви. Зрители признаются: история Праведника - о людях, внутреннем достоинстве и человечности, и ее обязательно стоит посмотреть.- Плакала, там и с юмором, и посмеяться, но в основном - слезы...- Тепло, хорошо. И юмор был, и война была.Режиссер Сергей Урсуляк, подошел к съемкам со всей ответственностью, каждый кадр снят практически с документальной точностью. На экране - россыпь звезд отечественного и мирового кино: Александр Яценко, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Дитмар Кениг и многие другие любимые зрителями актеры.Александр, зритель:- Наши продюсеры стали грамотно относиться к режиссуре, к исполнению, хорошие артисты, замечательный фильм."Праведник" обещает стать одним из самых кассовых и посещаемых фильмов в истории отечественного проката. Только за первый уик-энд картина собрала более 120 миллионов рублей. Ее посмотрели почти 400 тысяч зрителей.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”