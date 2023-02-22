Во Владимирской области Молодежная дума помогает адаптироваться детям, приехавшим из ЛНР и...

Во Владимирской области Молодежная дума помогает адаптироваться детям, приехавшим из ЛНР и ДНР.Молодежная дума при Законодательном собрании Владимирской области запустила проект "Мы едины". Для детей, приехавших в регион из ЛНР и ДНР.Это образовательная программа, которая по замыслу поможет школьникам со статусом переселенцев адаптироваться на новом месте жительства и быстрее социализироваться в кругу ровесников. Мероприятия проходят на площадках туристского информационного центра и областной научной библиотеки. Ребят знакомят с историей региона, с культурой страны, ее традициями. Школьники получают навыки работы в команде, в этом им помогают победители конкурса "Большая перемена". А еще юным жителям области рассказывают, куда они могут пойти учиться и где в будущем смогут себя реализовать.Анастасия Филатова, автор проекта "Мы едины", советник Молдумы при Законодательном собрании Владимирской области:- Мы рассматриваем проект с разных аспектов. Во-первых, мы учим ребят ценностям РФ, культуре, рассказываем про какие-то интересные места города, где они сейчас живут. Обучаем их софт-скиллс, рассказываем им про интересные платформы, такие как "Россия - страна возможностей", "Большая перемена", где они могут проявить себя и показать себя как активные люди. Можно относиться по-разному к политике в мире, но все мы знаем, что ребятам нужна помощь и поддержка. Когда видишь их горящие глаза, улыбки, понимаешь, что все не зря.