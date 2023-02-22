Во Владимирской области владелец захламленного участка сельхозземли заплатит свыше 23 миллионов...

Во Владимирской области владелец захламленного участка сельхозземли заплатит свыше 23 миллионов рублей за ущерб.Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выиграло в Ковровским суде дело о взыскании причиненного почвам вреда в размере более 23,5 млн. рублей. Также в иске содержалось требование провести работы по очистке земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Ковровском районе, от захламления строительным и иным мусором.В январе 2022 года проведена внеплановая проверка, установлены факты наличия свалок строительного и иных отходов производства и потребления на общей площади 0,2392 га. Но все принятые ведомством меры административного воздействия собственником захламленного земельного участка были проигнорированы.Но теперь Ковровский признал требования надзора обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме. Что означает: при неисполнении решения суда, виновным займется служба судебных приставов.Фото https://www.pxfuel.com/en