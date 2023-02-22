Во Владимирской области злоумышленники расплачивались чужими банковскими картами. Следственным...

Во Владимирской области злоумышленники расплачивались чужими банковскими картами.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел по кражам с банковских счетов в отношении 25-летнего и 45-летнего местных жителей.Первого приятельница, дав свою банковскую карту, отправила его в магазин за спиртным. А когда она уснула, он карту украл и расплачивался на АЗС. Второй обвиняемый ноябре прошлого года обвиняемый банковскую карту нашел на улице. И несколько раз использовал ее в магазинах - потратив свыше 2 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину они признали, уголовные дела пошли в суд.Фото https://www.pxfuel.com/en