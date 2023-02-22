Во многих регионах России нынешняя зима выдалась снежной и холодной, а солнце не балует нас своим появлением. Богатых витаминами фруктов и овощей в рационе становится меньше, а накопленный за зиму недостаток макро– и микроэлементов традиционно острее всего проявляет себя именно в весенний период. А значит, нужно срочно поддержать организм после долгой зимы, вывести его из спячки и зарядить положительной жизненной энергией. Помочь в этом может регулярный прием витаминно-минеральных комплексов.

Во многих регионах России нынешняя зима выдалась снежной и холодной, а солнце не балует нас своим появлением. Богатых витаминами фруктов и овощей в рационе становится меньше, а накопленный за зиму недостаток макро– и микроэлементов традиционно острее всего проявляет себя именно в весенний период. А значит, нужно срочно поддержать организм после долгой зимы, вывести его из "спячки" и зарядить положительной жизненной энергией. Помочь в этом может регулярный прием витаминно-минеральных комплексов.Где взять витамины весной?Вариантов, как обеспечить поддержку и дать организму необходимый ресурс, достаточно много. Кто-то старается есть много цитрусовых и зелени, в надежде, что это сможет компенсировать нехватку витаминов и принесет пользу. Некоторые даже выращивают у себя дома микрозелень для этих целей. Другие тщательно подбирают сбалансированный по составу рацион питания и готовы платить за это немалые деньги.Но самый простой и эффективный способ – начать принимать готовые витаминно-минеральные комплексы (ВМК), которые продаются практически в каждой аптеке. Главное, внимательно подойти к выбору и убедиться, что ВМК не только содержит необходимые витамины и микроэлементы в нужных пропорциях и дозировках, но и в том, что все его компоненты сочетаются между собой. Чтобы сохранить пользу каждого компонента комплексного препарата, применяется технология раздельного гранулирования. Известный фармацевтический завод УфаВита, один из крупнейших российских фарм-производителей, использует эту технологию при производстве витаминно-минерального комплекса "Компливит". Комплекс разработан специально для российского человека, с учетом специфики смены сезонов в России, питания и потребностей россиян в витаминах и минералах.Организм бьет тревогуКак правило, о недостатке тех или иных витаминов организм старается нам "просигналить". Прежде всего, стоит обратить внимание на свое настроение и общее состояние. Подавать сигналы неблагополучия могут кожа, волосы, ногти. Например, очень сухая, шелушащаяся кожа говорит о нехватке ретинола (витамина А), который также важен для поддержания остроты зрения, клеток печени и формирования костей. Восполнить дефицит поможет усиленное употребление в пищу мяса и печени, яиц и сливочного масла, в обязательном порядке рыбьего жира. Также пользу принесут яркие красные и оранжевые фрукты, овощи и ягоды, такие как: томаты и болгарский перец, морковь, тыква, персики и абрикосы, рябина, облепиха.В случае недостатка витамина В наша нервная система отзывается неполадками в виде усталости и раздражения, плохого настроения, бессонницы, головной боли, плохого аппетита. Восстановить баланс помогут: отруби, орехи, различные крупы, рыба, мясо и печень, молоко, яйца, сыр и творог. Полезны будут и многие овощи: листовая зелень, бобовые, капуста, картофель, морковь, перец, а также дыня.Весьма ценным для нашего иммунитета является витамин С. Он поддерживает защитные силы организма, помогает побороть вирусы, препятствует старению кожи. Дефицит витамина С ведет к частым и затяжным простудам. Также при его нехватке обвисает и становится дряблой кожа, преждевременно изнашиваются сосуды, что приводит к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой системы. Предотвратить эти проблемы можно, на регулярной основе употребляя в пищу лимоны, апельсины и киви, свеклу, болгарский перец, ягоды: малину, черную смородину, клубнику. Большое количество витамина С содержат шиповник и квашеная капуста.Лучший антиоксидант, защитник от преждевременного старения – витамин Е. Богаты витамином Е такие продукты, как зерновые, проростки пшеницы, растительные масла, семечки и орехи, яйца, петрушка, шиповник, облепиха, рябина, и другие."Мне столько не съесть!", – скажут многие и будут правы. Потребности современного человека в калориях заметно меньше тех, что были у его предков, занимавшихся тяжелым физическим трудом. А вот витаминов нужно никак не меньше!Скорая витаминная помощьЧем же тогда восполнить нехватку витаминов весной, улучшить общее состояние и настроение, а заодно повысить сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и ОРВИ, которые так часто атакуют именно в весенний период? Все важнейшие для достижения этих целей витамины и минеральные вещества содержит витаминно-минеральный комплекс "Компливит". Каждый его компонент подобран в нужной дозировке, что позволяет избежать недостатка или избытка того или иного элемента. Более 30 лет россияне принимают витаминно-минеральные комплексы этого бренда для восполнения дефицита витаминов и минералов, а также для поддержания уровня микронутриентов в норме. Комплекс выпускается для разных возрастных групп и потребностей.И даже для малышей с 3-х лет есть специальная детская форма – жевательные таблетки со вкусом банана и вишни. По словам доктора медицинских наук, профессора-фармаколога Елены Каревой, преимуществом этой формы препарата является тот факт, что в жевательных таблетках для детей содержится в 4 раза меньше сахара, чем в витаминно-минеральных комплексах в виде мармеладных пастилок. Важно также, что это российский продукт, а значит, выбрав его для себя однажды, можно быть уверенным, что он будет доступен и спустя время.