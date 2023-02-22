Жители Владимира смогли проверить зрение в Передвижном центре здоровья Ежедневно жители...

Жители Владимира смогли проверить зрение в "Передвижном центре здоровья"Ежедневно жители Владимирской области проходят бесплатные обследования в передвижных центрах здоровья. Проект работает по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. Подробности – в нашем сюжете.В медицинских комплексах ведут прием врачи из областного центра, специалисты проводятся востребованные виды УЗИ. По обращениям жителей Владимира, в передвижном центре здоровья провел прием офтальмолог.Наталья Осипова, администратор передвижного центра здоровья:- Врачи–офтальмологи регулярно ведут прием в передвижных центрах здоровья. Данные специалисты очень востребованы. Врач тщательно проводит прием, внимательно относится к каждому посетителю. Мы регулярно общаемся с жителями области и понимаем, что проект «Передвижные центры здоровья» очень востребован во Владимирской области.За время работы проекта врачи-офтальмологи провели более 750 выездов.Ирина Клыгина, жительница города Владимира:- Я сегодня была на приеме у врача-офтальмлога. Очень понравился прием, потому что я получил грамотную консультацию. Я уже третий год сюда хожу наблюдаюсь и могу сказать, что всегда доброжелательное отношение, внимательное к тебе отношение. Я считаю, что передвижные центры здоровья - это реально помощь всем жителям Владимирской области и города Владимира. Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.Эльвира Белоусова, врач-офтальмолог:- Необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры, в том числе проходить офтальмолога. Врач может выявить первые признаки заболевания зрительного органа и предотвратить дальнейшее развитие.На оборудовании, которое установлено в передвижных центрах здоровья, врачи-офтальмологи проверяют остроту зрения, измеряют внутриглазное давление, проводят биомикроскопию переднего отрезка глаза и более глубоких сред. Также мы выявляем «синдром сухого глаза» и другие скрытые симптомы.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» ВКонтакте и на сайте общественной организации www.vpoo-mip.ru.Ольга Яцык, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»