В 2020 году во Владимирской области зарегистрировано 13472 нарушения административного законодательства.

В 2020 году во Владимирской области зарегистрировано 13472 нарушения административного законодательства. Общая сумма штрафов составила более 40 млн рублей, из которых взыскано 26 млн 473 тысячи рублей. Об этом рассказали во время межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил в сфере соблюдения чистоты и порядка.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, большая часть нарушений связана благоустройством, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и охраны окружающей среды. По указанным пунктам сумма санкций составила 13 млн 359 тысяч рублей.«В числе аутсайдеров в составлении административных протоколов названы Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Петушинский и Селивановский районы. Значительно ухудшили результаты муниципального контроля по город Владимир, Собинский район и Муром», - отметил начальник госинспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области Виктор Придыбайло.Вместе с тем, с 17,2 до 11,2 % уменьшилось количество привлекаемых к ответственности юридических и должностных лиц.«Наиболее активно с ними велась работа в Коврове, Александровском и Петушинском районах. В то же время в городе Гусь-Хрустальном, а также в Муромском и Селивановском районах не привлечено к административной ответственности ни одного юридического и должностного лица, а в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах их количество минимально. Снизился этот показатель и во Владимире – с 208 до 32. Как итог - снижение на 58% общей суммы штрафов», – констатировал Виктор Придыбайло.Отметим, что средства от взысканных штрафов направляются в бюджеты городов и районов, где тратятся на благоустройство.В результате исполнительная власть решила сконцентрировать усилия на повышении качества работы чиновников по указанным направлениям.