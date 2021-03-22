Заявки от кандидатов принимаются до 29 апреля.

Сегодня на первом заседании оргкомитета предварительного голосования рассмотрели первые заявки на участие в праймериз «Единой России».Заявки от кандидатов принимаются до 29 апреля. В оргкомитете ждут, что желание попробовать себя в политике проявят общественники, волонтеры, руководители предприятий, блогеры и депутаты разных уровней. Напомним, голосование будет проводиться дистанционно на электронной площадке с авторизацией на портале «Госуслуги». Там, где нет такой возможности, будут организованы выборные участки. Жители Владимирской области смогут проголосовать за тех, кому больше всего доверяют.партии,