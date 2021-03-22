Почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации” присвоено Александру Соськину – врачу Петушинской райбольницы. Соответствующий указ о представлении к званию президент

Почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации” присвоено Александру Соськину – врачу Петушинской райбольницы. Соответствующий указ о представлении к званию президент Владимир Путин подписал 15 марта 2021 года. Указом Президента России Владимира Путина от 15 марта 2021 года № 142 за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»