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<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2021-putin-nazval-datu-svoej-vakcinacii-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса</a> - Президент России Владимир Путин в понедельник выступил на совещании по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции. Глава страны рассказал, когда привьется.