Пассажирам вернули больше 13 тысяч забытых вещей.

За 4 года пассажирам железной дороги вернули больше 13,5 тысячи забытых вещей. По информации пресс-службы Горьковской магистрали, чаще всего в поездах забывают документы, одежду, гаджеты и аксессуары.Чтобы воспользоваться услугой по поиску забытых предметов, нужно хотя бы примерно знать, где их оставили, описать вещи и в течение 30 дней с начала поездки обратиться за помощью на сайт РЖД, указав свои данные и номер билета.Фотографии обнаруженных вещей с привязкой к местам в вагоне загружаются в специальную базу. При наличии совпадения пассажир сможет посмотреть фото и опознать свои вещи. После этого пассажиру сообщат, где можно забрать потеряшку.