Что нельзя делать.

Что нельзя делать.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКАКак правило, 22 марта православные чтят память сорока Севастийских мучеников, однако из-за особого церковного уклада в 2023 году дата была перенесена на день раньше. Кроме того, 22 марта христиане вспоминают святого Кесария Назианзина.Житие святого относится к четвертому веку. Он приходился братом Григорию Богослову. Кесарий Назианзин был врачом и служил при дворе римских императоров. Считается, что он чудом пережил землетрясение, после чего уверовал во Христа, стал аскетом, а свое состояние завещал нуждающимся.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 МАРТА 2023 ГОДАНа Руси в день памяти святого отказывались выполнять тяжелую физическую работу, особенно женщины не должны были заниматься домашними делами, кроме готовки. Оставить семью голодными как аз считалось дурным тоном – женщина могла накликать беду.Кроме того, 22 марта запрещалось отказывать нуждающимся в милостыни. Считалось, что так можно навлечь гнев Кесария, который помогал беднякам. А еще наши предки не решали в этот день финансовые вопросы, чтобы не отогнать удачу.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫПо традиции радовать вкусным обедом или ужином нужно было не только домочадцев, но и дорогих гостей. На Руси 22 марта приглашали в дом родственников, угощали их, в том числе, остатками заготовок на зиму, чтобы освободить погреба.Молодые парни должны были обязательно покачаться на качелях. Наши предки верили, что так можно привлечь счастье. А девушки в это время гадали на суженного. Согласно народной примете, если 22 мата солнце светит ярко, значит апрель может быть дождливым.