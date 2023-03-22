Банки снижают ставки по ипотеке.

Банки снижают ставки по ипотеке.Последние полгода ЦБ РФ не снижает ключевую ставку, меж тем российские банки уже готовы идти на понижение процентов по ипотеке. Сегодня он в среднем составляет почти 11% для новостроек. Кроме того, интерес на рынке недвижимости стимулируют льготные программы.За минувшие два месяца кредиты на недвижимость пользовались меньшим спросом, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты полагают, что спрос на жилье в стране упал из-за ажиотажное высоких цен. Неопределенность вынудила граждан вложить накопления в дома и квартиры.Однако, согласно прогнозу специалистов, цены на недвижимость в Москве за год должны прийти в норму. Если в период до пандемии коронавируса "квадрат" в столице стол в среднем 150 тысяч рублей, то сейчас он оценивается в 250.Как отметила эксперт по недвижимости Ирина Радченко в интервью , с учетом инфляции, курса рубля и стоимости строительных материалов по итогам 2023 года стоимость жилья в Москве может опуститься до 200 тысяч рублей за квадратный метр.