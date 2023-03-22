23 марта 2023 года проходит народный праздник Василиса — вешней воды указательница или День...
23 марта 2023 года проходит народный праздник Василиса — вешней воды указательница или День Василисы. Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а зима уже окончательно отступила. Природа пробуждается после холодов, день становится длиннее ночи. Утром ещё часто бывают заморозки, но они уже мягкие и непродолжительные.
Верили, что святая Василиса весенние ручьи наделяет памятью и способностью видеть тайное. К ней обращались, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки.
Что можно делать в день Василисы?
В этот день нужно зажечь на целый день лампаду или красную свечу, можно обрызгать углы святой водой, чтобы уберечь родных от несчастий и болезней.
На Василису разрешалось побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой, они принесут в семью лад и счастье.
Что нельзя делать в день Василисы?
Нельзя делать покупки одежды и обуви – обнова будет либо потеряна, либо очень скоро придет в негодность.
Запрещается в день Василисы делать операции и посещать стоматолога – период восстановления будет длительным.
Нельзя в день Василисы отказывать в милостыне.
Нельзя стелить чистое постельное белье – сновидения будут страшные сниться.
Народные приметы на 23 марта
Облака синеватого оттенка — будет тепло, но пойдёт дождь.
В этот день часто случаются первые грозы. Услышать такой гром — к плодородному году.
Туман — к урожаю льна.
Белый туман стелется по земле — скоро потеплеет, но летом будут частыми ливни.
Холод и сильный ветер — к неурожайному году.
Воробьи с утра хохлятся и кричат — непогоду предчувствуют.
Ворона под крыло клюв спрятала — к похолоданию.
Холодный ветер — к поздней весне.
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