23 марта 2023 года проходит народный праздник Василиса — вешней воды указательница или День...

23 марта 2023 года проходит народный праздник Василиса — вешней воды указательница или День Василисы. Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а зима уже окончательно отступила. Природа пробуждается после холодов, день становится длиннее ночи. Утром ещё часто бывают заморозки, но они уже мягкие и непродолжительные.Верили, что святая Василиса весенние ручьи наделяет памятью и способностью видеть тайное. К ней обращались, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки.Что можно делать в день Василисы?В этот день нужно зажечь на целый день лампаду или красную свечу, можно обрызгать углы святой водой, чтобы уберечь родных от несчастий и болезней.На Василису разрешалось побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой, они принесут в семью лад и счастье.Что нельзя делать в день Василисы?Нельзя делать покупки одежды и обуви – обнова будет либо потеряна, либо очень скоро придет в негодность.Запрещается в день Василисы делать операции и посещать стоматолога – период восстановления будет длительным.Нельзя в день Василисы отказывать в милостыне.Нельзя стелить чистое постельное белье – сновидения будут страшные сниться.Народные приметы на 23 мартаОблака синеватого оттенка — будет тепло, но пойдёт дождь.В этот день часто случаются первые грозы. Услышать такой гром — к плодородному году.Туман — к урожаю льна.Белый туман стелется по земле — скоро потеплеет, но летом будут частыми ливни.Холод и сильный ветер — к неурожайному году.Воробьи с утра хохлятся и кричат — непогоду предчувствуют.Ворона под крыло клюв спрятала — к похолоданию.Холодный ветер — к поздней весне.Фото pxfuel.com