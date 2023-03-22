Погода во Владимире на 23 марта: весна набирает обороты, до +9 градусов днем. 23 марта погода во...

Погода во Владимире на 23 марта: весна набирает обороты, до +9 градусов днем.23 марта погода во Владимирской области будет облачная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +9°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер юго-западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 748 мм.рт.стНародный прогноз погоды23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.Фото pxfuel.com